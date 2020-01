Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : hausse de 13% du résultat net part du Groupe en 2019 Cercle Finance • 28/01/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Les ventes de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton s'inscrivent à 53,7 milliards d'euros en 2019, en croissance de 15 %. La croissance organique des ventes s'établit à 10 %. Les ventes sont en hausse de 12 % au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2018. La croissance organique est de 8 % sur le trimestre. Le résultat opérationnel courant s'établit à 11,5 milliards d'euros en 2019, en hausse de 15 % par rapport à 2018. La marge opérationnelle courante s'inscrit à 21,4 %. Le résultat net part du Groupe s'élève à 7,2 milliards d'euros, en hausse de 13 %. Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance organique de 17 % de ses ventes en 2019. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 24 %. L'activité Vins et Spiritueux affiche une croissance organique de 6 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant ressort en hausse de 6 %. L'activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique de 9 % de ses ventes, portée notamment par la dynamique des grandes marques Dior, Guerlain, Givenchy. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 1 %. L'activité Montres et Joaillerie affiche une croissance organique de 3 % de ses ventes. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 5 %.

