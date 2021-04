Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : gagne plus de 1%, un broker en soutien Cercle Finance • 08/04/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - L'action LVMH a gagné près de 1,5% à Paris, soutenue par une analyse favorable de Invest Securities qui a annoncé ce matin passer son conseil de 'neutre' à 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 538 à 634 euros. L'analyste relève d'ailleurs ses prévisions à tous les niveaux à commencer par la croissance organique (à +25% sur l'année contre +18% précédemment). 'Le côté fulgurant d'une accélération de croissance nous laisse penser que le potentiel de révisions n'est pas épuisé, y compris par rapport à nos nouvelles prévisions (+1 milliard d'euros en EBIT annuel)', ajoute le bureau d'études. 'La reprise chinoise évolue à un niveau tel que son cluster domestique nous semble sur le point de pouvoir compenser en totalité la perte des marchés de flux', estime Invest Securities, qui pointe aussi la vigueur de la reprise aux Etats-Unis.

