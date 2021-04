Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : gagne 3%, des analystes relèvent leurs objectifs Cercle Finance • 14/04/2021 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% après l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2021. Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 608 à 660 euros sur LVMH, au lendemain de l'annonce par le géant du luxe d'un chiffre d'affaires du premier trimestre battant les attentes de 10%. Le bureau d'études remonte ses estimations annuelles de CA et d'EBIT de respectivement +5%/+6% et +8%/+9% sur la période 2021-2023, et ce même s'il affirme rester 'relativement prudent sur le deuxième trimestre'. 'Le groupe devrait bénéficier d'un retour graduel à la normale sur le front des loisirs, du tourisme et des voyages, ce qui permettra de consolider la trajectoire de progression des bénéfices d'ensemble', estime l'analyste. Goldman Sachs souligne la forte progression du chiffre d'affaires dans tous les domaines. L'activité Mode & Maroquinerie est la principale surprise (+52% de croissance organique). Suite à cette publication, Goldman Sachs relève son objectif de cours de 5%, passant de 630 E à 660 E et maintient son conseil à l'achat. ' Le chiffre d'affaires dépasse largement le consensus (+19% en glissement annuel selon les données du consensus de Visible Alpha) et de Goldman Sachs (+17% en glissement annuel) ' indique l'analyste. Le bureau d'analyses souligne également que le secteur des vins et spiritueux a contribué à l'accélération séquentielle du groupe (+36% par rapport à l'année précédente).

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.57%