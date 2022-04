Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : fausse cassure des 625E information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - LVMH s'est enfoncé jusque vers 607,3E ce mardi matin mais il en ressort non pas une accélération à la baisse vers le 'gap' des 593,4E du 15 mars mais une fausse cassure des 625E qui ne remet pas en cause un scénario de rebond en 'A/B/C' sur 550E, en direction des 700E.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.45%