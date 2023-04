LVMH fait exploser les records à la Bourse de Paris

Un début d'année en trombe pour LVMH permet jeudi à la Bourse de Paris de s'arroger un nouveau plus haut historique en dépit des perspectives qui demeurent incertaines sur la croissance économique et ses conséquences sur les taux d'intérêt.

Vers 10H20, l'indice vedette CAC 40 montait de 0,86% à 7.462,33 points peu après avoir établi un nouveau record en points pour la troisième séance consécutive, à 7.481,86 points. La veille, la cote parisienne avait fini quasiment stable (+0,09%).

Les marchés américains ont fini dans le rouge mercredi après que le compte-rendu (les minutes) de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) a jeté un froid sur les chiffres de l'inflation américaine, qui avaient pourtant réjoui les investisseurs en début de séance.

L'équipe d'économistes de la Fed a estimé que les récentes difficultés bancaires pouvaient mener "à une légère récession aux Etats-Unis", selon le procès-verbal de la dernière réunion monétaire de l'institution en mars qui a aussi pointé des inquiétudes concernant l'impact des récentes turbulences bancaires.

Mais la plupart des intervenants de marché s'attend à une nouvelle hausse des taux de la Fed début mai.

Car si l'inflation aux États-Unis a ralenti à 5% sur un an en mars, s'inscrivant ainsi à son plus bas niveau depuis presque deux ans, celle excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation a accéléré à 5,6% contre 5,5% en février selon l'indice des prix CPI publié mercredi.

"La journée d'hier très attendue avec l'inflation américaine et les minutes de la Fed n'aura finalement pas beaucoup éclairé les marchés sur les prochaines décisions de la Fed", selon les experts de Natixis Research CIB.

LVMH ou la puissance du luxe

La croissance des ventes du géant du luxe LVMH, bien supérieure aux prévisions des analystes, faisait parader la première capitalisation européenne (+4,83%), à son plus haut historique. A Paris, Hermès prenait aussi 3,43%, Kering 1,82%, entraînant ses concurrents européens dans son sillage.

Partenariat Renault-Verkor pour des batteries

Verkor a réservé la majeure partie des batteries électriques produites par sa future giga-usine de Dunkerque (Nord) à son actionnaire Renault, ont indiqué les deux sociétés jeudi. La première livraison de batteries de l'usine de Dunkerque est prévue pour 2025. L'action Renault gagnait 1,43% à 37,57 euros.

Les banques peu ébranlées par les ONG

Les banques françaises ont été l'an dernier "les principaux soutiens européens à l'expansion des énergies fossiles" via le financement des grandes majors du pétrole et du gaz, affirment jeudi plusieurs ONG. BNP Paribas prenait 0,49% à 57,35 euros, Crédit Agricole était stable (+0,07% à 10,71 euros) et Société Générale reculait de 0,25% à 21,60 euros.