LVMH: et 2 nouveaux records absolus, 897E et 450MdsE

(CercleFinance.com) - LVMH inscrit 2 nouveaux records absolus, à 897E et devient le 1er groupe coté en Europe à inscrire une valorisation de 450MdsE: le titre semble filer tout droit vers les 1.000E par titre et une capitalisation de 500MdsE.

Mais le titre devra cependant triompher d'un obstacle qui n'est pas anodin: la résistance oblique moyen terme (1 an) qui gravite à 900E (elle se combine avec une résistance issue de 2 sommets datant de 2021 (720 et 755E).

Au-delà des 900E, une nouvelle aventure haussière commence.





