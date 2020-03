Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH envisage d'acheter des actions Tiffany sur le marché-presse Reuters • 19/03/2020 à 22:24









19 mars (Reuters) - LVMH LVMH.PA , qui a conclu l'an dernier le rachat du joaillier américain Tiffany TIF.N pour 16,2 milliards de dollars, envisage d'acheter des actions de sa cible directement en Bourse, le cours du titre étant tombé sous le prix conclu, rapporte jeudi Bloomberg News en citant des sources proches du dossier. Selon l'article de Bloomberg, LVMH a discuté de ses intentions avec le conseil d'administration de Tiffany qui pourrait lui donner le feu vert après la publication des résultats trimestriels du groupe américain vendredi. LVMH n'a pas encore pris de décision définitive et étudie de possibles obstacles juridiques, ajoute l'article. Ni LVMH ni Tiffany n'étaient disponibles dans l'immédiat pour commenter ces informations jeudi. Le groupe dirigé par Bernard Arnault a levé le mois dernier 9,3 milliards d'euros sur les marchés obligataires pour financer en partie l'opération, censée être finalisée en milieu d'année. Le cours de Tiffany était tombé mercredi sous 104 dollars, son plus bas niveau depuis près de six mois et plus de 22% en dessous du prix d'achat de 135 dollars prévu par l'offre de LVMH. Le titre a repris près de 14% jeudi pour finir à 126 dollars. (Nivedita Balu à Bangalore, version française Marc Angrand)

