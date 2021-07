LVMH enregistre une performance record au premier semestre 2021

(AOF) - LVMH a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 5,289 milliards d'euros, soit une multiplication par plus de 10 sur un an, et une croissance de 62% par rapport à la même période en 2019. Le résultat opérationnel courant s'établit à 7 632 millions d'euros, en croissance de 44 % par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6 %, en hausse de 5,5 points sur deux ans.

Les ventes du groupe ont atteint 28,7 milliards d'euros, en hausse de 56 % par rapport à la même période de 2020. La croissance organique des ventes s'établit à 53 % par rapport à 2020 et à 11 % comparée à 2019, reflétant une accélération de la croissance au second trimestre qui s'établit à 14 % après un premier trimestre en hausse de 8 %.

L'activité Mode et Maroquinerie, la plus importante du Groupe, avec une croissance organique de 81% par rapport à 2020, et de 38% par rapport à 2019, atteint des niveaux records de ventes. Les Etats-Unis et l'Asie sont en forte hausse depuis le début de l'année tandis que l'Europe connait une reprise progressive.

Le semestre marque ainsi un retour à une forte dynamique de croissance après une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.