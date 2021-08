Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : enfonce nettement les 675E (support oblique M-terme) information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - LVMH s'éloigne rapidement de son zénith historique 'intraday' des 716,6E inscrit le 13 août. Après l'ouverture d'un 'gap' sous 707,8E lundi matin, LVMH enfonce nettement les 687E (l'ex-résistance de la mi-juin) puis le support oblique moyen terme qui gravite vers 674E (issu du plancher des 397,5E du 30/11/2020) et teste les 660E. Le titre pourrait rapidement revenir tester le double support des 639/639,5E des 8 et 19 juillet (et ex-résistance des 22 au 29 avril).

