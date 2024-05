Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : en repli de -2%, incursion sous 730E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - La situation devient délicate techniquement pour LVMH qui se replie de -2% et effectue une incursion sous 730E.

Le titre compromet sérieusement le support des 748E qui coïncide avec le support du 24 mai puis l'ex-résistance du 15 décembre 2023.

LVMH semble bien parti pour s'en retourner combler le 'gap' des 689E du 25 janvier dernier... puis le support majeur et décisif long terme qui gravite vers 684E (issu du plancher long terme des 285E du 18 mars 2020 puis des 647E du 17 janvier 2024).





Valeurs associées LVMH 724.20 EUR Euronext Paris -2.84%