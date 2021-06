Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : en hausse, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 09/06/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse après l'analyse de Jefferies. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 660 à 750 euros, jugeant que 'le titre reste un avoir de base dans l'espace en ce moment', pensant que 'la dynamique du secteur a encore du chemin à parcourir'. 'La division mode et maroquinerie continue d'être le moteur de la croissance avec une exécution supérieure, mais nous nous s'attendons à ce que d'autres catégories commencent à apporter des contributions relutives au cours des prochains trimestres', affirme le broker.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.42%