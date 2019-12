Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : en forte hausse, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 06/12/2019 à 16:02









BofA Merrill Lynch a relevé son objectif de cours à 455 euros au lieu de 415 euros. (Crédits photo : Christian Wiediger / Unsplash) (CercleFinance.com) - Les actions de LVMH sont en hausse de 1,5% alors que BofA Merrill Lynch a relevé son objectif de cours à 455 euros au lieu de 415 euros, tout en maintenant sa note 'acheter' sur le titre, dans son analyse du jour. BofA-ML affirme que Tiffany est une marque forte au 'potentiel non exploité'. 'Nous pensons que le plan de redressement de Tiffany est convaincant mais nécessite une exécution solide et rapide, ce dont LVMH est un expert', indique le bureau d'analyses américain. Selon BofA-ML, les investissements doivent être faits pour relancer la marque. Précisément, LVMH a fait ses preuves dans la transformation des marques. Le groupe sera en mesure d'effectuer les investissements requis dans les produits et les magasins.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +1.87%