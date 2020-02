Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : en baisse, mais un analyste reste positif Cercle Finance • 31/01/2020 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le titre LVMH recule de -0,8% ce vendredi, malgré l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant un 'momentum de croissance encore visible sur 2020 malgré le contexte'. Ainsi, l'analyste remonte 'modérément' ses prévisions 2020, 'après une fin 2019 plutôt convaincante'. 'Les indications apportées par le management de LVMH suggèrent que le début d'année 2020 est resté favorable aux marques du groupe en soft luxury et nous comprenons que Dior - en décollage très visible sur 2019 - dispose encore d'un potentiel important au vu des nouvelles collections en préparation tandis que LV continue sur sa lancée', relève Oddo BHF. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 471 euros, pour un potentiel de hausse de +18%.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.90%