LVMH dope le CAC 40, l'inflation américaine au menu

(AOF) - Les indices européens évoluent dans le vert au lendemain de la décision de la BCE qui a laissé inchangés ses taux. À Paris, le CAC 40 gagne 1,96% dépassant les 7610 points profitant notamment du fort bond de LVMH qui a publié de solides résultats annuels. Dans le sillage de cette performance, les valeurs du luxe s'affichent en hausse au sein de l'indice phare de la place parisienne. Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis, mesure particulièrement surveillée par la Fed. Vers 12h, l'Eurostoxx 50 progresse de 0,88% à 4622 points.

En Europe, Volvo perd 1,70% à 246,50 couronnes suédoises après la présentation de ses résultats : selon UBS, c'est l'augmentation des ventes du constructeur suédois, de 10% au 4e trimestre à 148,1 milliards de couronnes, qui porte le bénéfice opérationnel au-dessus des attentes, tandis que les marges, les commandes et le cash flow déçoivent . Le conseil d'administration propose un dividende ordinaire de 7,50 couronnes par action et un dividende supplémentaire de 10,50 couronnes par action.

LVMH (+11,37% à 763,20 euros) caracole en tête de l'indice CAC 40 après avoir dévoilé hier des résultats annuels robustes malgré un environnement perturbé. Dans le sillage de cette performance, les valeurs du luxe s'affichent en hausse au sein de l'indice phare de la place parisienne : Hermès (+3,41%), Kering (+4,79%), L'Oréal (+1,83%). Idem pour les valeurs européennes, Moncler (+5,9%) et Richemont (+4,85%). "Toutes les activités de LVMH présentent une croissance organique soutenue de leurs ventes à l'exception des vins et spiritueux" précise le groupe.

Rémy Cointreau (+14,19% à 100,40 euros) a fait état d'un recul moins important que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Il est ressorti à 319,9 millions d'euros, en repli sur un an de 26,9% en données publiées et de 23,5% à taux de change et périmètre constants. Le groupe a accusé un fort recul de ses ventes sur cette période en raison notamment de difficultés en Chine et aux Etats-Unis. La division Cognac a vu ses ventes se replier de 37,2% en données publiées et de 33,9% sur une base organique, à 197,1 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En janvier, la confiance des ménages s'améliore à nouveau, a indiqué l'Insee ce vendredi. À 91, l'indicateur qui la synthétise gagne deux points. Il reste cependant au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).

En décembre 2023, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus, recule sur un mois (‑1,6 % après +0,6 % en novembre), a fait savoir l'Insee, du fait d'un net repli des créations d'entreprises classiques (‑4,1 %, après +1,5 %). Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont quant à elles stables (après +0,2 % en novembre).

La masse monétaire M3 a augmenté de 0,1% en décembre en rythme annuel en zone euro après avoir enregistré une baisse de 0,9% en novembre. Elle était attendue en repli de 0,7%.

Aux Etats-Unis, les revenus et consommation des ménages en décembre ainsi que l'indice des prix PCE en décembre seront publiés à 14h30 avant les promesses de ventes de logements à 16h00.

Vers 12h, l'euro gagne 0,18% à 1,0866 dollar.