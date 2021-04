Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : dividende 2020 approuvé en AG Cercle Finance • 15/04/2021 à 13:58









(CercleFinance.com) - LVMH annonce que son assemblée générale, réunie ce jeudi 15 avril, a approuvé le paiement d'un dividende de six euros par action au titre de l'exercice 2020, conformément à la proposition annoncée avec les résultats annuels fin janvier. Compte tenu du versement d'un acompte sur dividende de deux euros le 3 décembre dernier, le solde de quatre euros sera mis en paiement par le géant du luxe le jeudi 22 avril. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le 19 avril.

