Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH dit ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché - communiqué Reuters • 04/06/2020 à 08:39









PARIS, 4 juin (Reuters) - LVMH LVMH.PA a dit jeudi ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany TIF.N sur le marché, en réponse à des rumeurs ayant circulé. "Le Conseil d'administration de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, s'est réuni (mardi) et a notamment porté son attention sur l'évolution de la pandémie (de coronavirus) et son impact potentiel sur les résultats et les perspectives de la société Tiffany au regard de l'accord qui lie les deux groupes", a indiqué LVMH dans un communiqué. "Compte tenu des rumeurs ayant circulé sur le marché, LVMH confirme, à cette occasion, ne pas envisager d'acheter d'actions Tiffany sur le marché." (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.