LVMH : dévoile ses engagements biodiversité avec l'UNESCO Cercle Finance • 24/03/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - LVMH a révélé sa nouvelle stratégie en matière de biodiversité à l'occasion du Forum d'idées 'Notre Planète, Notre Futur' organisé par l'UNESCO. Le Groupe LVMH a structuré sa stratégie biodiversité autour de quatre axes: construire une mesure claire et précise de l'empreinte biodiversité, éviter et réduire les impacts sur les écosystèmes, s'engager pour le bien-être animal et régénérer les écosystèmes LVMH souhaite limiter l'impact de l'activité sur les écosystèmes, en aidant à réhabiliter 5 millions d'hectares d'habitat de la faune et la flore d'ici 2030, notamment grâce à l'agriculture régénératrice. C'est dans le cadre de cette nouvelle stratégie que s'inscrit le projet contre la déforestation en Amazonie, lancé en partenariat avec l'UNESCO MAB. Ce programme vise à lutter contre les facteurs de la déforestation en Amazonie est doté d'un fonds de cinq millions d'euros sur cinq ans. Il propose de s'attaquer aux origines de la déforestation et de la pollution des eaux du bassin amazonien en associant huit réserves de biosphère en Bolivie (Pilón-Lajas, Beni), en Équateur (Yasuní, Sumaco, Podocarpus-El Condor), au Brésil (Amazonie Centrale) et au Pérou (Manu, Oaxapampa-Ashaninka-Yanesha).

