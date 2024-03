Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: dévoile la nouvelle collection avec Tyler, the Creator information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Louis Vuittonet Tyler, the Creator dévoilent une Collection Capsule Homme Printemps 2024 en collaboration avec le rappeur américain Pharrell Williams.



Les looks rendent hommage à la communauté LVERS, un réseau international d'artistes unis par un même respect pour la philosophie artisanale de la Maison.



Cette collaboration marque une nouvelle étape de la relation qui unit Louis Vuitton à Tyler, the Creator, ce dernier ayant notamment composé la bande sonore du défilé Homme Automne/Hiver 2022.



'Trait d'union intuitif entre ces deux univers visuels, la nouvelle ligne revisite l'élégant vestiaire dandy signature de Pharrell Williams dans un esprit preppy sophistiqué', souligne LVMH.







