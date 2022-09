Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: dévoile la 2nde partie de sa collection Printemps-été information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 14:26









(CercleFinance.com) - LVMH a fait savoir aujourd'hui que Louis Vuittonavait dévoilé en Chine, à Aranya, la seconde partie de sa collection Homme Printemps-Eté 2023.



'Le nouveau vestiaire incarne une rencontre contemporaine entre l'Est et l'Ouest infusée par la puissance de l'imagination et la poésie de l'histoire', assure le groupe.



Le vestiaire met à l'honneur 'des motifs fleuris et bariolés' et 'des tenues décontractée' qui 'font écho aux élégants costumes lavande ou moutarde'.





