LVMH: développe son réseau Métiers d'Art au Japon

(CercleFinance.com) - LVMH Métiers d'Art annonce la création de LVMH Métiers d'Art Japon, une structure dédiée au développement des savoir-faire japonais pour les Maisons de luxe.



LVMH Métiers d'Art enrichit ainsi son réseau international avec un pays reconnu pour son artisanat et des savoir-faire ancestraux de très haute qualité.



La nouvelle structure sera dirigée par Emina Morioka qui dispose d'une double culture, franco-japonaise.



'Je suis fasciné par le Japon et ses savoir-faire, transmis par des maîtres de génération en génération. LVMH Métiers d'Art Japon aura à coeur de préserver et valoriser ces savoir-faire, tout en leur donnant un meilleur accès aux grandes Maisons de luxe, souvent européennes', explique Jean Baptiste Voisin, président de LVMH Métiers d'Art et Directeur de la stratégie du groupe LVMH.





