LVMH: deux analystes fixent de nouveaux objectifs information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 15:38

(CercleFinance.com) - Deux analystes ont indiqué aujourd'hui une baisse de leurs objectifs de cours



Barclays a annoncé jeudi avoir abaissé sa recommandation sur le titre LVMH, qu'il ramène de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' après qu'un voyage en Chine l'a rendu plus prudent sur le secteur.



Dans une note de recherche, l'analyste indique avoir passé tout le mois d'août en Chine et à Hong Kong afin de s'entretenir avec les marques, les experts et les investisseurs et d'arpenter les boutiques de luxe et les réseaux de distribution.



Conséquence, l'intermédiaire explique que l'affaiblissement de la demande dans la région l'a rendu plus prudent quant au secteur, ce qui le conduit non seulement à dégrader LVMH mais aussi à abaisser de 'positive' à 'neutre' son opinion sur le secteur.



Royal Bank of Canada a pour sa part renouvelé jeudi son opinion 'surperformance' sur LVMH, tout en réduisant son objectif de cours sur la valeur de 940 à 890 euros.



Dans une note de recherche publiée en début de matinée, la banque d'affaires canadienne explique s'attendre à ce que la croissance organique du géant du luxe ralentisse pour la deuxième fois consécutive au troisième trimestre en comparaison de sa moyenne sur deux ans.



Cet élément prouve, selon les analystes, que le groupe est entré dans une phase de décélération de croissance après quasiment sept ans de cycle haussier ininterrompu, à l'exception de la crise du Covid-19.



RBC ajoute percevoir un potentiel limité d'appréciation des marges pour 2024, ce qui le conduit à estimer que le consensus est aujourd'hui trop élevé et que des révisions à la baisse des prévisions de marché se profilent.



Enfin, l'établissement canadien souligne que le titre se négocie sur la base d'un PER 2024 de 21x et d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 18x, deux chiffres supérieurs à leur moyenne de long terme.



L'action se traite par ailleurs avec une prime de 70% par rapport à l'indice MSCI Europe, à comparer avec une moyenne de 60%.



La banque d'investissement indique malgré tout conserver une opinion favorable sur LVMH en raison de la flexibilité dont bénéficie le groupe en termes de coûts et de la bonne protection dont profitent ses marges.