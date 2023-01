LVMH: des analystes remontent leurs objectifs de cours information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - Plusieurs analystes ont remonté aujourd'hui et en fin de semaine dernière leurs objectifs de cours sur la valeur.



UBS réitère aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur LVMH et remonte son objectif de cours de 749 à 832 euros, une nouvelle cible qui représente un potentiel de hausse de 13% pour le titre du numéro un mondial du luxe.



'La dynamique continue des marques de son portefeuille et les vents favorables du secteur devraient entraîner une nouvelle année de surperformance pour LVMH', pronostique le broker, pour qui l'enjeu en 2023 sera de 'naviguer dans un atterrissage en douceur'.



Oddo BHF a réitéré également vendredi dernier son opinion 'surperformance' sur LVMH, une valeur 'top pick' pour 2023, et a remonté son objectif de cours de 722 à 817 euros, jugeant ainsi le titre 'en mesure de produire une performance à 12 mois à deux chiffres sur la base des cours actuels'.



'Le cas d'investissement en relatif du leader du luxe nous apparaît renforcé à ce stade', estime l'analyste, qui met en avant le momentum de ses marques phares en soft luxury, la qualité du management et la perspective d'un retour du tourisme chinois.



Oddo ajoute que le rehaussement de son objectif de cours reflète, au-delà de l'effet positif associé au changement d'année de référence, la remontée de ses prévisions de croissance sur 2024 et les années suivantes du fait du retour du tourisme chinois.



Barclays a relevé aussi jeudi dernier son objectif de cours sur le titre, rehaussé de 845 à 880 euros, dans le cadre d'une étude consacrée au secteur européen du luxe.



L'analyste - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre - explique s'attendre à ce que le secteur fasse preuve d'une certaine 'résilience' en 2023 en dépit des nombreux risques associés à la conjoncture économie.



D'après ses prévisions, le secteur devrait générer une croissance de 9% cette année, soutenu par la réouverture de l'économie chinoise et la possibilité d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance aux Etats-Unis et en Europe.