LVMH : dépasse 632E, vers la meilleure clôture de l'histoire?

(CercleFinance.com) - LVMH qui franchit les 632E s'achemine vers la meilleure clôture de l'histoire. Au-delà de 637E, ce serai également un plus haut absolu : le titre pourrait poursuivre en direction de 665E (par report d'amplitude).

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.10%