LVMH : demande un délai normal à la Cour du Delaware

(CercleFinance.com) - LVMH indique faire confiance à la justice américaine pour juger en toute sérénité le litige qui l'oppose à Tiffany. Le groupe apporte une réponse suite à la demande de Tiffany d'accélérer son procès devant la cour de Delaware. LVMH a demandé à la Cour de tenir le procès dans six ou sept mois. ' Le groupe a déposé hier soir devant la Cour du Delaware ses conclusions visant à ce que le Tribunal rejette la demande de Tiffany de statuer dans un délai si court qu'il serait incompatible avec une administration de la justice dans la sérénité ' indique LVMH dans un communiqué. ' Aucune raison objective ne s'oppose à ce le procès à venir ne se déroule dans un délai normal '.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.89%