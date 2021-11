Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : décès d'un directeur artistique de Louis Vuitton information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - LVMH fait part du décès ce dimanche, sous l'effet d'un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années, de Virgil Abloh, qui était depuis mars 2018 le directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton. En juillet dernier, le géant français du luxe était devenu actionnaire majoritaire de Off-White LLC, propriétaire de la marque Off-White que Virgil Abloh a fondée en 2013 et dont il était directeur de la création. 'Depuis, LVMH et Virgil Abloh avaient annoncé vouloir étendre encore leur collaboration en vue de lancer de nouvelles marques et d'imaginer ensemble de nouveaux partenariats dans différents secteurs au-delà de celui de la mode', rappelle le groupe.

