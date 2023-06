Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : de retour sous 815E information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - LVMH qui vient de buter sur les 830E (ex-zénith du 3 février au 6 mars) est de retour sous 815E et de nouveau, la dynamique baissière laisse présager une correction jusque sur 874,7, l'ex-plancher du 15 mars.

Le prochain support se dessinerait vers 737E ex-zénith du 30/11/2023





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.77%