LVMH : de retour au-dessus des 860E, objectif 902E ?

(CercleFinance.com) - En cette séance des 4 sorcières, toutes vedettes du CAC40 sont convoquées pour que la fête soit complète et que les gains semestriels soient maximisés.

LVMH est de retour au-dessus des 860E, proche de refermer le 'gap' des 877E du 22 mai et la voie semble libre pour retracer une zone de résistance historique vers 794/795E, et pourquoi pas le zénith historique des 902E du 24 avril.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.95%