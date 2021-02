Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : dans le vert, soutenu par une analyse positive Cercle Finance • 01/02/2021 à 17:15









(CercleFinance.com) - L'action LVMH gagne près de 2% à Paris, alors que plus tôt dans la journée, Credit Suisse réaffirmait son opinion de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours remonté à 540 euros - contre 520 euros précédemment - dans le sillage d'estimations de ventes organiques rehaussées de 1% pour 2021-22 après les résultats annuels du groupe. Le broker explique prendre ainsi en compte 'de meilleures perspectives pour les divisions de luxe mode-maroquinerie et horlogerie-joaillerie, toutefois largement compensées par la faiblesse prolongée des divisions parfums-cosmétiques et distribution sélective'. Credit Suisse remonte aussi ses prévisions de BPA 2021-22 pour le géant du luxe de 2% en moyenne, compte tenu d'un levier opérationnel positif et d'un mix de divisions largement compensés par l'affaiblissement du dollar.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.89%