Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 14:56









(CercleFinance.com) - LVMH avance de 1% sur fond de propos positifs de Stifel, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du numéro un mondial du luxe avec un objectif de cours remonté de 860 à 895 euros sur des prévisions de BPA rehaussées de 1% pour la période 2023-25.



'LVMH devrait bénéficier d'un vent favorable substantiel en Chine', estime notamment le broker, qui met aussi en avant un portefeuille de marques solide profitant d'habitude d'une 'fuite vers la qualité' lorsque l'environnement externe se durcit.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.44%