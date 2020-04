Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH CT : résistance clé à 375,00. Chart's • 20/04/2020 à 15:08









LVMH CT : résistance clé à 375,00. Point pivot : 375,00 Notre préférence : position vendeuse en-dessous de 375,00 avec des cibles à 343,00 & 325,00 en extension. Scénario alternatif : en dépassement de 375,00, viser une poursuite de la hausse avec 390,00 & 405,00 en ligne de mire. Commentaire : tant que 375,00 est résistance, trading range avec un biais baissier. Produit à levier adapté à notre préférence : Warrant LVMH mnemo H142T, prix d'exercice 350, maturité 17.06.2020 Produit à levier adapté à notre scenario alternatif : Warrant LVMH mnemo H138T, prix d'exercice 360, maturité 17.06.2020

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.04%

Copyright 2020 - Chart's Les commentaires et analyses figurant dans ce document reflètent l'opinion de CHART'S à un instant donné et sont susceptibles de changer à tout moment. Ils ne sauraient cependant constituer un engagement ou une garantie de la part de CHART'S. Les usagers reconnaissent et acceptent que par leur nature même, tout investissement dans des valeurs mobilières revêt un caractère aléatoire et qu'en conséquence, tout investissement de cette nature constitue un investissement à risque dont la responsabilité revient exclusivement à l'usager. Il est précisé que les performances passées d'un produit financier ne préjugent en aucune manière de leurs performances futures. Les warrants, de par leur nature optionelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé à toute personne non avertie des spécificités de ces produits de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.