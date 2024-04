Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: croissance organique de 3% des ventes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise des ventes de 20,7 milliards d'euros au premier trimestre 2024, en croissance organique de 3 % (-2% en publiée).



' L'Europe et les Etats-Unis sont en progression à devises et périmètre comparables sur le trimestre ; le Japon réalise une croissance à deux chiffres de ses ventes ; le reste de l'Asie reflète la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon ' indique le groupe.



L'activité Mode et Maroquinerie réalise une croissance organique de 2 % de ses ventes à 10 490 ME au premier trimestre 2024 (-2% en publiée).



L'activité Vins et Spiritueux enregistre une baisse de -12 % organique de ses ventes à 1 417 ME (-16% en publiée). L'activité Montres et Joaillerie baisse légèrement de -2% en organique à 2 466 ME (-5% en publiée).



L'activité Parfums et Cosmétiques affiche une croissance organique de 7 % de ses ventes à 2 182 ME (+3% en publiée). Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes est de 11 % au premier trimestre 2024 à 4 175 ME.





