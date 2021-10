LVMH : croissance organique 9 mois de 40% grâce à la Mode et Maroquinerie

(AOF) - LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2021 des ventes de 44,2 milliards d'euros, en hausse de 46% sur un an. Sur cette période, la croissance organique des ventes du numéro un mondial du luxe s'établit à 40% par rapport à 2020, dont 20% au troisième trimestre. Comparée à 2019, la croissance organique sur les neuf premiers mois 2021 ressort à 11%, avec des tendances au troisième trimestre (+11%) comparables à celles du premier semestre que ce soit par activité ou par région.

L'activité Mode et Maroquinerie en particulier, qui atteint des niveaux records sur la période, enregistre une croissance organique de 38 % par rapport au troisième trimestre 2019, identique à celle enregistrée sur les six premiers mois de l'année. Les Etats-Unis et l'Asie poursuivent une progression à deux chiffres.

L'activité Mode & Maroquinerie enregistre une croissance organique de 57 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2021, à 21,315 milliards d'euros.

L'activité Vins & Spiritueux enregistre une croissance organique de 30 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2021 à 4,25 milliards d'euros par rapport à la même période de 2020 et de 10 % par rapport à 2019.

L'activité Parfums & Cosmétiques enregistre une croissance organique de 30 % de ses ventes à 4,67 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020. Les ventes sont en recul de 2 % à périmètre et devises comparables par rapport aux 9 premiers mois de 2019.

Le groupe d'activités Montres & Joaillerie enregistre une croissance organique de 49 % de ses ventes à 6,16 milliards sur les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020 et de 4 % par rapport à 2019 (hors Tiffany, consolidé pour la première fois en 2021).

Dans la Distribution sélective, les ventes sont en hausse de 13 % à périmètre et devises comparables à 7,8 milliards d'euros par rapport aux 9 premiers mois de 2020 et en recul de 23 % par rapport à la même période de 2019.

Dans le contexte de sortie progressive de la crise sanitaire, le groupe est confiant dans la poursuite de la croissance actuelle. LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2021 son avance sur le marché mondial du luxe.

