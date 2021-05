Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : confirme son engagement pour une économie créative Cercle Finance • 28/05/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la 4e édition du somme Change Now, Antoine Arnault de Image & Environnement LVMH, a confirmé l'engagement du groupe en faveur de l'économie circulaire (appelée circularité créative chez LVMH), annonce le groupe. L'économie circulaire constitue d'ailleurs l'un des quatre plans stratégiques du programme environnemental du groupe, Life 360, précise LVMH. LVMH a pour ambition d'atteindre un certain nombre d'objectifs, ce qui passe par le développement de nouveaux services circulaires (réparation, surcyclage, etc.) d'ici 2023; zéro plastique vierge d'origine fossile dans les emballages d'ici 2026; ou encore 100% des nouveaux produits inscrits dans une démarche d'éco-conception d'ici 2030.

