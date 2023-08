Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : clôture le mois d'août presque au plus bas à 782E information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 18:49









(CercleFinance.com) - LVMH clôture le mois d'août au plus bas à 0,5% près:le score final de 782E est proche des 777E du 18/08 et du 24 février.

Et 782E, c'est à 1% du plancher des 775E du 15 mars dernier.

En cas de rupture, le prochain objectif serait le palier des 700E, puis le plancher des 670E du 23/12/2022.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.71%