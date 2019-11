Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : Château d'Esclans rejoint Moët Hennessy Cercle Finance • 29/11/2019 à 17:58









(CercleFinance.com) - LVMH annonce que Château d'Esclans, le leader du marché américain des vins de Rosé de Provence rejoint le portefeuille des Vins & Spiritueux de Moët Hennessy. La société Alix AM PTE Limited, partenaire à hauteur de 50% de Sacha Lichine depuis 2008, cède l'intégralité de ses parts à Moët Hennessy tandis que Sacha Lichine cède une participation de 5%. Moët Hennessy devient actionnaire à hauteur de 55% aux côtés de Sacha Lichine, le Président de Château d'Esclans, qui garde la direction du domaine et la responsabilité du développement futur. Aujourd'hui, la propriété s'étend sur 267 hectares et exploite 74 hectares de vignes plantées en AOP Côtes de Provence. Elle devrait accroître très prochainement son domaine d'un potentiel d'environ 60 hectares de vignes de même qualité.

