LVMH : changements à la tête de Christian Dior Couture et de Louis Vuitton

Par ailleurs, le géant français du luxe a également précisé dans un communiqué que les maisons Tiffany et Repossi rejoignaient la division "Montres & Joaillerie", dirigée par Stéphane Bianchi.

(AOF) - LVMH a annoncé ce mercredi la nomination de Pietro Beccari, qui dirigeait Christian Dior Couture depuis 2018, au poste de PDG de Louis Vuitton en remplacement de Michael Burke, et celle de Delphine Arnault, fille du patron de LVMH Bernard Arnault, au poste de PDG de Christian Dior Couture. Charles Delapalme est, lui, nommé directeur général délégué de Christian Dior Couture.

