LVMH: Cécile Cabanis nommée directrice financière adjointe information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Cécile Cabanis en tant que Directrice financière adjointe. Elle reportera à Jean-Jacques Guiony, Directeur financier du groupe, pour engager avec lui une période de transition dans la perspective d'une succession future.



Elle rejoint le Comité exécutif du Groupe.



'Cécile dispose d'une expérience reconnue au sein de très grands Groupes, dans des fonctions Finance diversifiées, notamment en matière de Fusions et Acquisitions et de communication financière', indique le communiqué du groupe.



Cécile Cabanis a notamment travaillé pendant 17 ans chez Danone, nommée en 2015 Directrice Générale Finance, en charge de la stratégie, des systèmes d'information, de la transformation digitale, des achats et du développement durable. Au cours des trois dernières années, elle était la Directrice générale adjointe de Tikehau Capital.





