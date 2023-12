Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : bondit vers 730E, rallye au-delà de 734E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - Véritable locomotive du CAC40 avec le secteur du luxe -dopé par la flambée du Yen- LVMH bondit vers 730E, effaçant une 1ère résistance vers 720E pour venir tester celle des 733,5E.

En cas de franchissement, LVMH filerait tout droit vers 780E, ce qui propulserait le CAC40 largement au-delà des 7.500Pts.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.05%