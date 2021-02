Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : Birkenstock entre dans la galaxie Bernard Arnault Cercle Finance • 26/02/2021 à 15:59









(CercleFinance.com) - Financière Agache, la holding d'investissement familiale du PDG du géant français du luxe LVMH de Bernard Arnault, va prendre avec son partenaire L Catterton une participation majoritaire au sein du fabricant allemand de sandales et de chaussures Birkenstock, ont annoncé vendredi les trois groupes. Dans un communiqué commun, la famille Birkenstock explique que ce partenariat stratégique constitue la 'prochaine étape logique' du développement du groupe, qui cherche à prendre pied en Chine et en Inde. En Europe et en Amérique du Nord, où la marque est déjà bien établie, Birkenstock dit vouloir investir au sein de ses sites allemands de production, dans sa chaîne logistique et son réseau commercial, notamment via la vente directe au consommateur et le commerce en ligne. Birkenstock - qui dit n'avait jamais été en aussi bonne forme au cours de ses 250 ans d'histoire - n'a pas dévoilé les termes financiers de la transaction, invoquant des 'clauses de confidentialité'. Cité dans le communiqué, Bernard Arnault explique de son côté apprécier le 'long héritage' affiché par la marque allemande.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.13%