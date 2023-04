Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - En hausse de près de 2%, LVMH surperforme la tendance à Paris au lendemain de propos favorables de Jefferies, qui a réitéré sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours remonté de 740 à 960 euros sur le titre du géant français du luxe.



Selon lui, LVMH est 'prêt à livrer une croissance à deux chiffres et à maintenir globalement ses niveaux de rentabilité postpandémiques, des parts de marché croissantes et une génération de cash-flow vigoureuse soutenant une dynamique supérieure'.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.99%