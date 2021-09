Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : Bernard Peillon est nommé administrateur chez Arianee information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Arianee, acteur leader des NFTs appliqués à l'industrie de la mode et du luxe annonce l'entrée de Bernard Peillon, figure reconnue et ancien grand patron de l'industrie du luxe, au conseil d'administration d'Arianee SAS, en qualité d'administrateur indépendant. Bernard Peillon a été Président-Directeur Général de Hennessy jusqu'en 2020. Avant de rejoindre Hennessy, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de grands groupes internationaux, dont LVMH et Danone, notamment en qualité que PDG de Ruinart. ' En tant qu'administrateur indépendant au Board d'Arianee SAS, Bernard Peillon apporte sa maîtrise exceptionnelle du secteur du Luxe, son expérience et sa réputation pour aider la startup à s'emparer des nouveaux défis qui attendent les groupes et maisons de luxe ' indique la société. ' L'innovation est la clé des marques qui excellent. Ce qu'Arianee crée aujourd'hui est exactement ce que devrait être l'innovation de marque dans le luxe et la mode : transformer la relation client pour qu'elle soit plus transparente, sécurisée et surprenante. ' a déclaré Bernard Peillon.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.73%