LVMH: Berlutti présente sa nouvelle collection automne-hiver

(CercleFinance.com) - LVMH fait savoir que Berlutti présente sa nouvelle collection pour l'automne-hiver 2024 mettent en valeur le savoir-faire et les emblèmes de la Maison.



' Chez Berluti, la transition de l'automne à l'hiver se fait en adaptant le vestiaire : les cuirs se font légers, les souliers formels se transforment en souliers d'extérieur, les sacs se parent de cachemire ', indique le communiqué du groupe.



La collection Automne mettra en valeur ' les icônes du vestiaire élégant ' avec notamment la ' Sky Running ' - une nouvelle ' sneaker ' inspirée des chaussures de trail.







