LVMH : baisse de 21% des ventes sur les neuf premiers mois

Cercle Finance • 15/10/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - LVMH a réalisé des ventes de 30,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 21 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 21 % par rapport à la même période de 2019. ' Avec des ventes en recul de 7 % à périmètre et devises comparables, le Groupe connaît au troisième trimestre une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre, notamment le retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie ' indique le groupe. L'activité Mode & Maroquinerie enregistre une baisse de 11 % de ses ventes à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020. Le troisième trimestre marque un fort rebond de l'activité, avec une croissance organique à deux chiffres des ventes. L'activité Vins & Spiritueux enregistre une baisse de 15 % des ventes à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020 et de 3% au troisième trimestre. L'activité Parfums & Cosmétiques enregistre une baisse de 25 % de ses ventes à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie affiche une baisse de 30 % à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.23%