LVMH : baisse de 15% des ventes au 1er trimestre à 10,6 MdsE

(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise des ventes de 10,6 milliards d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 15 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 17 % par rapport à la même période de 2019. Dans l'activité Vins & Spiritueux, les ventes sont en recul de 14 % à devises et périmètres comparables au premier trimestre 2020. ' L'effet positif de change et la politique ferme de hausse de prix ont compensé en partie la baisse des volumes '. L'activité Mode & Maroquinerie enregistre des ventes en baisse de 10 % à devises et périmètres comparables. Dans les Parfums & Cosmétiques, les ventes sont en recul de 19 % à devises et périmètres comparables. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie enregistre au premier trimestre 2020 une baisse de 26 % de ses ventes à devises et périmètres comparables. ' Les fermetures de sites de production et de magasins du Groupe dans la plupart des pays du monde pendant le 1er semestre auront un impact sur les ventes et les résultats annuels. Cet impact ne peut être précisément évalué à ce stade, sans connaître le calendrier de retour à la normale dans les différentes zones d'implantation du Groupe ' indique la direction.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.23%