(CercleFinance.com) - LVMH amorce un pullback vers 505E, ce qui n'est pas inquiétant puisque le 1er support se situe à 490E (21/12/2020 et 19/01/2021). La situation pourrait ensuite se dégrader sous 470E avec le 'gap' des 435E du 6/11/2020 (et ex-zénith du 19/10) en ligne de mire

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.26%