Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

LVMH: acquisition du Groupe Pedemonte information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 17:41

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce l'acquisition, auprès du fonds d'investissement Equinox III SLP SIF, du Groupe Pedemonte, producteur de joaillerie implanté en Italie et en France.



' Pedemonte est aujourd'hui un acteur reconnu de la manufacture joaillière. Avec ses implantations dans les villes de Valenza et Valmadonna (Alessandria), dans le nord de l'Italie, ainsi qu'à Paris, le Groupe Pedemonte mêle technologie de pointe et savoir-faire artisanal ' indique le groupe LVMH.



L'entreprise emploie aujourd'hui 350 artisans et employés.



' Avec cette acquisition stratégique pour nos Maisons, le Groupe LVMH se renforce un peu plus en Italie tout en continuant de soutenir l'écosystème d'entreprises qui concourt aux succès de nos Maisons. Avec Pedemonte, nos Maisons s'appuieront sur un partenaire reconnu pour son savoir-faire afin d'accompagner leur croissance et maintenir leur avance dans la joaillerie ' déclare Toni Belloni, Directeur général délégué du Groupe LVMH.