LVMH: acquisition de Swiza, propriétaire de l'Epée 1839

(CercleFinance.com) - LVMH annonce l'acquisition de Swiza, propriétaire de L'Epée 1839, prestigieuse manufacture Suisse dédiée 'à la fabrication d'horloges haut de gamme, véritables objets d'art renfermant des

mécanismes et grandes complications exceptionnels'.



Cette acquisition témoigne de la volonté du Groupe LVMH de préserver et de faire grandir des savoir-faire historiques, afin de garantir leur

transmission et leur développement.



Basée à Delémont, dans le Jura Suisse, L'Epée 1839 perpétue depuis 185 ans un savoir-faire horloger exceptionnel, au service de créations imaginées, développées et produites en interne.



'L'Epée a initié de nombreux partenariats horlogers que nous maintiendrons et développerons avec Arnaud Nicolas et je me réjouis du potentiel de création encore inexploité qu'offrent les univers des différentes maisons du groupe LVMH associés à ce savoir-faire exceptionnel', a commenté Frédéric Arnault, président-directeur général de la Division Montres de LVMH.





Valeurs associées LVMH 736,80 EUR Euronext Paris +1,42%