LVMH: accord avec Marcolin pour l'achat de Thélios

information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - Marcolin et LVMH ont conjointement décidé d'engager la prochaine étape du développement de Thélios - la joint-venture créée entre Marcolin et LVMH en 2017 devenue expert de la lunetterie pour LVMH - en l'intégrant pleinement au sein de LVMH.



Dans ce cadre, Marcolin et LVMH ont conclu un accord en vue de l'acquisition par LVMH des 49 % du capital de Thélios détenus par Marcolin.



Par ailleurs, Marcolin rachètera les 10 % de son capital acquis par LVMH lors de la création de Thélios.



'Cette opération constitue une opportunité pour LVMH de renforcer encore sa présence dans la lunetterie et de bénéficier du savoir-faire italien en la matière, et pour Marcolin de poursuivre de futurs investissements stratégiques', indique le communiqué de LVMH.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.70%