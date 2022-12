Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

LVMH: a reçu la note de tripe 'A' par le CDP information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - LVMH a reçu la note de tripe ' A ' par le CDP qui récompense son leadership en terme de protection du climat, des forêts et de l'eau.



LVMH est l'une des 12 entreprise à avoir obtenu un triple ' A ' sur plus de 15000 entreprises notées.



Le processus annuel de déclaration et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la plus grande référence de la transparence environnementale des entreprises.



' Compte tenu de sa forte dépendance à la biodiversité, LVMH est particulièrement engagé à développer des pratiques régénératrices au sein de sa chaine d'approvisionnement qui font le lien entre la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique ' déclaré Antoine Arnault, Image et Environnement de LVMH.