LVMH a finalisé l'acquisition de Tiffany, Anthony Ledru nommé PDG

(AOF) - LVMH a finalisé le processus d'acquisition du joaillier américain Tiffany & Co. "L'intégration de cette marque américaine iconique, qui rejoint ainsi les 75 Maisons d'exception du groupe, viendra transformer en profondeur la branche Montres et Joaillerie de LVMH", a souligné la société dans un communiqué.

Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a commenté : "Nous avons confiance dans la capacité de Tiffany à accélérer sa croissance, à innover et à demeurer la marque de joaillerie la plus désirable. Je tiens également à remercier Alessandro Bogliolo et son équipe pour leur dévouement à Tiffany et leur travail ces trois dernières années, notamment lors de la période difficile que le monde traverse actuellement. "

En complément de la finalisation de cette opération, LVMH a annoncé plusieurs nominations à la direction de Tiffany.

Anthony Ledru, précédemment directeur général adjoint en charge des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton et anciennement senior vice president pour l'Amérique du Nord chez Tiffany, est nommé PDG de Tiffany, à compter de ce jour.

Alexandre Arnault, précédemment PDG de Rimowa, devient directeur exécutif, produits et communication de Tiffany, à compter de ce jour.

Michael Burke, PDG de Louis Vuitton, sera président non exécutif du conseil d'administration de Tiffany.

Alessandro Bogliolo, l'actuel PDG de Tiffany, a accepté de rester chez Tiffany afin de faciliter la période de transition, et ce jusqu'au 22 janvier 2021, après quoi il quittera l'entreprise.

Reed Krakoff, directeur artistique, et Daniella Vitale, directrice générale adjointe produits et marketing, quitteront Tiffany après une courte période de transition.

Alessandro Bogliolo, ancien PDG de Tiffany : " Je suis honoré d'avoir dirigé l'entreprise Tiffany et contribué, avec une équipe aussi talentueuse, à développer la désirabilité de cette marque si emblématique. Grâce au travail acharné et à l'engagement de tous ses collaborateurs, Tiffany est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance. Je voudrais tout spécialement remercier Reed et Daniella qui ont porté la vision créative, digitale et marketing de la Maison. Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli ensemble au cours de ces trois dernières années et je suis convaincu que Tiffany rayonnera sous la conduite de LVMH. Je vais m'engager à assurer une transition efficace avec Anthony et son équipe et lui souhaite, ainsi qu'à tous les membres de la famille Tiffany, de poursuivre durablement sur la voie du succès. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.